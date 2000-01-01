+7(499) 252 00 99
Обратный звонок
+7(499) 252 00 99
Обратный звонок
navbar
Поиск загородной недвижимости
Минское шоссе
0 — 1000+ млн ₽
от
0
10
30
50
75
100
200
500
до
10
30
50
75
100
200
500
1000+
Еще фильтры
0 — 1000+ кв.м.
от
0
200
400
600
800
1000
2000
5000
до
300
500
700
900
1000
2000
5000
0 — 100+ сот.
от
0
20
40
60
80
100
до
30
50
70
90
110
120
1 — 5+ спален
от
1
2
3
4
5+
до
1
2
3
4
5+
Поселок
Скрыть
Сбросить фильтр
Дома с дисконтом до 50% и только в Savills
Дома с дисконтом до 50% и только в Savills
Savills рекомендует!
Savills рекомендует!
Подборка готовых домов
Подборка готовых домов
Подборка домов с ремонтом «под ключ»
Подборка домов с ремонтом «под ключ»
Подборка домов рядом с большой водой
Подборка домов рядом с большой водой
Эксклюзив
Дом в КП Клуб 2071
ID 5724
Минское шоссе, 20км
190 000 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
2 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Эксклюзив
Дом в КП Клуб 2071
ID 5766
Минское шоссе, 20км
165 000 000 руб.
Предложить цену
2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Довиль
ID 2746
Минское шоссе, 10км
280 000 000 руб.
Предложить цену
4 уровня
2 этажа
2 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Довиль
ID 4645
Минское шоссе, 10км
825 942 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
3 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Крекшино
ID 4487
Минское шоссе, 20км
98 513 421 руб.
Предложить цену
2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Дачи писателей
ID 5210
Минское шоссе, 10км
458 857 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Дачи писателей
ID 5211
Минское шоссе, 10км
542 285 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Клуб 2071
ID 5580
Минское шоссе, 20км
230 000 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
2 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Трувиль
ID 5681
Минское шоссе, 16км
240 000 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Цена снижена
Дом в КП Зеленая Роща
ID 4639
Минское шоссе, 34км
89 000 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
3 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
1 из 6
Участок в КП Крекшино
ID 244840
Минское шоссе, 20км
19 974 389 руб.
Предложить цену
13 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Крекшино
ID 244424
Минское шоссе, 20км
24 264 140 руб.
Предложить цену
13 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Крекшино
ID 244841
Минское шоссе, 20км
73 478 960 руб.
Предложить цену
33 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Крекшино
ID 244631
Минское шоссе, 20км
19 626 183 руб.
Предложить цену
12 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Стольное
ID 244769
Минское шоссе, 5км
150 171 000 руб.
Предложить цену
40 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Усадьба Малеевка
ID 244751
Минское шоссе, 80км
494 000 000 руб.
Предложить цену
7000 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Крекшино
ID 244421
Минское шоссе, 20км
79 903 091 руб.
Предложить цену
39 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Крекшино
ID 244868
Минское шоссе, 20км
31 526 449 руб.
Предложить цену
16 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Крекшино
ID 244420
Минское шоссе, 20км
27 467 323 руб.
Предложить цену
14 сот.
Записаться на показ
Подробнее
Участок в КП Стольное
ID 244768
Минское шоссе, 5км
325 788 000 руб.
Предложить цену
71 сот.
Записаться на показ
Подробнее
1 из 6
Квартира в КП Довиль
ID 6232
Минское шоссе, 10км
69 000 000 руб.
Предложить цену
2 спален
4 этаж
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
1 из 6
Цена снижена
Таунхаус в КП Довиль
ID 9481
Минское шоссе, 10км
129 000 000 руб.
Предложить цену
5 уровня
4 этажа
6 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Довиль
ID 9328
Минское шоссе, 10км
81 500 000 руб.
Предложить цену
2 уровня
2 этажа
2 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Довиль
ID 9473
Минское шоссе, 10км
90 000 000 руб.
Предложить цену
4 уровня
4 спальни
Без отделки
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Довиль
ID 9327
Минское шоссе, 10км
80 000 000 руб.
Предложить цену
3 уровня
3 этажа
3 спальни
Без отделки
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Довиль
ID 9472
Минское шоссе, 10км
130 000 000 руб.
Предложить цену
4 уровня
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Довиль
ID 9482
Минское шоссе, 10км
120 000 000 руб.
Предложить цену
4 уровня
5 спальни
Без отделки
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Довиль
ID 9456
Минское шоссе, 10км
125 000 000 руб.
Предложить цену
4 уровня
3 этажа
3 спальни
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
Таунхаус в КП Трувиль
ID 9480
Минское шоссе, 16км
130 983 000 руб.
Предложить цену
С отделкой
«под ключ»
Записаться на показ
Подробнее
1 из 6
Услуги
Этап
1
Познакомимся с Вашим объектом лично Познакомимся с Вашим объектом лично
Познакомимся с Вашим объектом лично
Подробнее
Этап
2
Создадим уникальные маркетинговые материалы Создадим уникальные маркетинговые материалы
Создадим уникальные маркетинговые материалы
Подробнее
Этап
3
Разработаем индивидуальный план продвижения Разработаем индивидуальный план продвижения
Разработаем индивидуальный план продвижения
Подробнее
Этап
4
Проведем переговоры с потенциальными клиентами Проведем переговоры с потенциальными клиентами
Проведем переговоры с потенциальными клиентами
Подробнее
Этап
5
Оповестим партнеров о Вашем объекте Оповестим партнеров о Вашем объекте
Оповестим партнеров о Вашем объекте
Подробнее
Этап
6
Реализуем Ваш объект в сжатые сроки и на мах выгодных условиях Реализуем Ваш объект в сжатые сроки и на мах выгодных условиях
Реализуем Ваш объект в сжатые сроки и на мах выгодных условиях
Подробнее
1 из 6
Узнай первым о лучших ценах и предложениях!
Получайте актуальные предложения
на электронную почту или мобильный телефон
Нажимая на кнопку «Отправить», Вы даете согласие на обработку персональных данных в соответствии с «Положением об обработке персональных данных ООО «Савиллз Кантри Хоумз»
Постоянный рост
Постоянный рост
ировой опыт
Мировой опыт
Более 5000 клиентов
Более 5000 клиентов
10 000 база объектов
10 000 база объектов
Savills
Компания Savills основана в 1855 году в Великобритании, и на сегодняшний день представляет собой команду из 30 000 специалистов в области недвижимости более чем в 60 странах мира. Международный практический опыт стал основой для создания профессионального сообщества и в России, ориентированного на безупречный сервис и высокое качество. К сфере услуг компании относится аренда / продажа жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, а также консалтинг и целевое инвестирование.
Подробнее
Подробнее
Подробнее
Коллекции
Эксклюзивы
Эксклюзивы
Дисконт
Дисконт
Savills рекомендует
Savills рекомендует
Дома с отделкой
Дома с отделкой
Дома в охраняемом поселке
Дома в охраняемом поселке
Дома из кирпича
Дома из кирпича
Дома под ключ
Дома под ключ
Дома около воды
Дома около воды
Дома с гаражом
Дома с гаражом
Дома с ландшафтным дизайном
Дома с ландшафтным дизайном
Дома с панорамным видом
Дома с панорамным видом
Дома c баней
Дома c баней
Дома с барбекю
Дома с барбекю
Дома с бассейном
Дома с бассейном
Дома c прилесным участком
Дома c прилесным участком
Дома с современной отделкой
Дома с современной отделкой
Дома из дерева
Дома из дерева
Дома с большим участком
Дома с большим участком
Больше 4-х спален
Больше 4-х спален
Дома в элитном поселке
Дома в элитном поселке
Дома с собственным лифтом
Дома с собственным лифтом
Дома с камином
Дома с камином
Еще 14Скрыть
Поселки

Купить дом на Минском шоссе

Недвижимость на Минском шоссе (дачи, дома, коттеджи)
Минское шоссе – это одно из самых популярных направлений для покупки высокобюджетного загородного жилья. Здесь представлено большое количество домов, таунхаусов и квартир премиум-класса, которые отражают престиж данного направления и соответствуют высокому статусу владельцев. Покупатели элитной недвижимости на Минском шоссе не случайно выбирают это направление: оно отличается благоприятной экологической обстановкой, прекрасной транспортной доступностью, живописной природой, а также рядом других качеств. Недвижимость здесь идеально подойдет для тех, кто ценит комфорт и размеренный образ жизни, но при этом хочет иметь возможность быстро добраться до столицы.

Данное направление является продолжением Кутузовского проспекта и тянется от столицы на запад. Такое расположение обладает рядом преимуществ, привлекающих покупателей. Это направление отличается развитой инфраструктурой: школы и детские садики, спортивные комплексы, развлекательные центры, музеи-памятники и многое другое.

Рынок высокобюджетной загородной недвижимости Минского шоссе постоянно развивается и сейчас здесь представлен ряд ключевых проектов, являющихся лидерами спроса среди покупателей престижного жилья Подмосковья. Здесь расположены КП «Довиль», поселок с неповторимой архитектурой в окружении живописной природы, камерный поселок «Трувиль», передающий уникальный дух французской аристократичности, КП «Стольное», современное продолжение стародачного поселка Переделкино и др.

Купить недвижимость на Минском шоссе означает выбрать комфорт, престиж и жизнь в окружении прекраснейшей природы.
Положение об обработке персональных данных
+7 495 252 00 99
info@doma-minskoe-shosse.ru
Бизнес-центр «Riga Land»
стр. 5, под. 3, офис 207