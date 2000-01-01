Savills

Компания Savills основана в 1855 году в Великобритании, и на сегодняшний день представляет собой команду из 30 000 специалистов в области недвижимости более чем в 60 странах мира. Международный практический опыт стал основой для создания профессионального сообщества и в России, ориентированного на безупречный сервис и высокое качество. К сфере услуг компании относится аренда / продажа жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, а также консалтинг и целевое инвестирование.