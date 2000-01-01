Поиск загородной недвижимости
Минское шоссе
Минское шоссе
Эксклюзив
Дом в КП Клуб 2071
ID 5724
ID 5724
Минское шоссе, 20км
190 000 000 руб.
3 уровня
2 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Эксклюзив
Дом в КП Клуб 2071
ID 5766
ID 5766
Минское шоссе, 20км
165 000 000 руб.
2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Довиль
ID 2746
ID 2746
Минское шоссе, 10км
280 000 000 руб.
4 уровня
2 этажа
2 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Довиль
ID 4645
ID 4645
Минское шоссе, 10км
825 942 000 руб.
3 уровня
3 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Крекшино
ID 4487
ID 4487
Минское шоссе, 20км
98 513 421 руб.
2 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Дачи писателей
ID 5210
ID 5210
Минское шоссе, 10км
458 857 000 руб.
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Дачи писателей
ID 5211
ID 5211
Минское шоссе, 10км
542 285 000 руб.
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Клуб 2071
ID 5580
ID 5580
Минское шоссе, 20км
230 000 000 руб.
3 уровня
2 этажа
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Трувиль
ID 5681
ID 5681
Минское шоссе, 16км
240 000 000 руб.
3 уровня
2 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Цена снижена
Дом в КП Зеленая Роща
ID 4639
ID 4639
Минское шоссе, 34км
89 000 000 руб.
3 уровня
3 этажа
4 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
1 из 6
Участок в КП Крекшино
ID 244840
ID 244840
Минское шоссе, 20км
19 974 389 руб.
13 сот.
Участок в КП Крекшино
ID 244424
ID 244424
Минское шоссе, 20км
24 264 140 руб.
13 сот.
Участок в КП Крекшино
ID 244841
ID 244841
Минское шоссе, 20км
73 478 960 руб.
33 сот.
Участок в КП Крекшино
ID 244631
ID 244631
Минское шоссе, 20км
19 626 183 руб.
12 сот.
Участок в КП Стольное
ID 244769
ID 244769
Минское шоссе, 5км
150 171 000 руб.
40 сот.
Участок в КП Усадьба Малеевка
ID 244751
ID 244751
Минское шоссе, 80км
494 000 000 руб.
7000 сот.
Участок в КП Крекшино
ID 244421
ID 244421
Минское шоссе, 20км
79 903 091 руб.
39 сот.
Участок в КП Крекшино
ID 244868
ID 244868
Минское шоссе, 20км
31 526 449 руб.
16 сот.
Участок в КП Крекшино
ID 244420
ID 244420
Минское шоссе, 20км
27 467 323 руб.
14 сот.
Участок в КП Стольное
ID 244768
ID 244768
Минское шоссе, 5км
325 788 000 руб.
71 сот.
1 из 6
Квартира в КП Довиль
ID 6232
ID 6232
Минское шоссе, 10км
69 000 000 руб.
2 спален
4 этаж
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
1 из 6
Цена снижена
Таунхаус в КП Довиль
ID 9481
ID 9481
Минское шоссе, 10км
129 000 000 руб.
5 уровня
4 этажа
6 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Таунхаус в КП Довиль
ID 9328
ID 9328
Минское шоссе, 10км
81 500 000 руб.
2 уровня
2 этажа
2 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Таунхаус в КП Довиль
ID 9473
ID 9473
Минское шоссе, 10км
90 000 000 руб.
4 уровня
4 спальни
Без отделки
Таунхаус в КП Довиль
ID 9327
ID 9327
Минское шоссе, 10км
80 000 000 руб.
3 уровня
3 этажа
3 спальни
Без отделки
Таунхаус в КП Довиль
ID 9472
ID 9472
Минское шоссе, 10км
130 000 000 руб.
4 уровня
5 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Таунхаус в КП Довиль
ID 9482
ID 9482
Минское шоссе, 10км
120 000 000 руб.
4 уровня
5 спальни
Без отделки
Таунхаус в КП Довиль
ID 9456
ID 9456
Минское шоссе, 10км
125 000 000 руб.
4 уровня
3 этажа
3 спальни
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
Таунхаус в КП Трувиль
ID 9480
ID 9480
Минское шоссе, 16км
130 983 000 руб.
С отделкой
«под ключ»
«под ключ»
1 из 6
Услуги
Этап
1
1
Познакомимся с Вашим объектом лично
Этап
2
2
Создадим уникальные маркетинговые материалы
Этап
3
3
Разработаем индивидуальный план продвижения
Этап
4
4
Проведем переговоры с потенциальными клиентами
Этап
5
5
Оповестим партнеров о Вашем объекте
Этап
6
6
Реализуем Ваш объект в сжатые сроки и на мах выгодных условиях
1 из 6
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Постоянный рост
Мировой опыт
Более 5000 клиентов
10 000 база объектов
Savills
Компания Savills основана в 1855 году в Великобритании, и на сегодняшний день представляет собой команду из 30 000 специалистов в области недвижимости более чем в 60 странах мира. Международный практический опыт стал основой для создания профессионального сообщества и в России, ориентированного на безупречный сервис и высокое качество. К сфере услуг компании относится аренда / продажа жилой и коммерческой недвижимости в Москве, Подмосковье и за рубежом, а также консалтинг и целевое инвестирование.
Коллекции
Купить дом на Минском шоссе
Недвижимость на Минском шоссе (дачи, дома, коттеджи)
Минское шоссе – это одно из самых популярных направлений для покупки высокобюджетного загородного жилья. Здесь представлено большое количество домов, таунхаусов и квартир премиум-класса, которые отражают престиж данного направления и соответствуют высокому статусу владельцев. Покупатели элитной недвижимости на Минском шоссе не случайно выбирают это направление: оно отличается благоприятной экологической обстановкой, прекрасной транспортной доступностью, живописной природой, а также рядом других качеств. Недвижимость здесь идеально подойдет для тех, кто ценит комфорт и размеренный образ жизни, но при этом хочет иметь возможность быстро добраться до столицы.
Данное направление является продолжением Кутузовского проспекта и тянется от столицы на запад. Такое расположение обладает рядом преимуществ, привлекающих покупателей. Это направление отличается развитой инфраструктурой: школы и детские садики, спортивные комплексы, развлекательные центры, музеи-памятники и многое другое.
Рынок высокобюджетной загородной недвижимости Минского шоссе постоянно развивается и сейчас здесь представлен ряд ключевых проектов, являющихся лидерами спроса среди покупателей престижного жилья Подмосковья. Здесь расположены КП «Довиль», поселок с неповторимой архитектурой в окружении живописной природы, камерный поселок «Трувиль», передающий уникальный дух французской аристократичности, КП «Стольное», современное продолжение стародачного поселка Переделкино и др.
Купить недвижимость на Минском шоссе означает выбрать комфорт, престиж и жизнь в окружении прекраснейшей природы.
Минское шоссе – это одно из самых популярных направлений для покупки высокобюджетного загородного жилья. Здесь представлено большое количество домов, таунхаусов и квартир премиум-класса, которые отражают престиж данного направления и соответствуют высокому статусу владельцев. Покупатели элитной недвижимости на Минском шоссе не случайно выбирают это направление: оно отличается благоприятной экологической обстановкой, прекрасной транспортной доступностью, живописной природой, а также рядом других качеств. Недвижимость здесь идеально подойдет для тех, кто ценит комфорт и размеренный образ жизни, но при этом хочет иметь возможность быстро добраться до столицы.
Данное направление является продолжением Кутузовского проспекта и тянется от столицы на запад. Такое расположение обладает рядом преимуществ, привлекающих покупателей. Это направление отличается развитой инфраструктурой: школы и детские садики, спортивные комплексы, развлекательные центры, музеи-памятники и многое другое.
Рынок высокобюджетной загородной недвижимости Минского шоссе постоянно развивается и сейчас здесь представлен ряд ключевых проектов, являющихся лидерами спроса среди покупателей престижного жилья Подмосковья. Здесь расположены КП «Довиль», поселок с неповторимой архитектурой в окружении живописной природы, камерный поселок «Трувиль», передающий уникальный дух французской аристократичности, КП «Стольное», современное продолжение стародачного поселка Переделкино и др.
Купить недвижимость на Минском шоссе означает выбрать комфорт, престиж и жизнь в окружении прекраснейшей природы.